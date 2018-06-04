Hindistan'daki Nipah virüsü salgını

Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle bölgede 1407 kişi karantinaya alındı.
Kozhikode Sağlık Kliniğinden doktor Jayasree, yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'a kadarki raporlarda 18 kişide virüsün tespit edildiğini ve 17 kişinin öldüğünü söyledi.
Ağırlıklı olarak iki ilçede tedbirlerin yoğunlaştığını belirten Jayasree, "Vakaların yoğunluklu olarak rastlandığı Kozhikode ve Malappuram ilçelerinde 1407 kişi kendi evlerinde karantinaya alındı. Bu kişilere tedavi uygulanıyor." dedi.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.
\
- Nipah virüsü nedir?
Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.
Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.
Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te en fazla görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum