Hindistan'daki Nipah virüsü salgınında 13 ölü

Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 oldu.
Hindustan Times'ta yer alan haberde, Kerala eyaletinde paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 10 gündür tedavi altında olan bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, durum tespiti için yarasalardan alınan en son örneklerin incelendiğini belirtti. Haberde, salgından dolayı bölge halkında panik yaşandığı ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.
- Nipah virüsü nedir?
Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.
İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.
En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.
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