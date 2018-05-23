Hindistan'daki protestolar

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da geçici olarak kapatılan bir bakır fabrikasının tekrar açılmasına karşı düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, en az 9 kişi yaralandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bakır eritme fabrikasının tamamen kapatılmasını isteyen protestocular, Tuticorin kentindeki gösterilerine bugün de devam etti.
Yetkililer, göstericilerin polise taşla saldırdığını, kentte evlere ve arabalara zarar verdiğini söyledi.
Polisin protestoculara ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı, en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dünkü protestolarda 9 gösterici hayatını kaybetmişti.
Bakır fabrikasındaki gaz sızıntısı nedeniyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı. Çevreye zarar verdiği gerekçesiyle mart ayında kapatılan fabrikanın haziranda yeniden açılması planlanıyor.
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