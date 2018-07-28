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Hindistan'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlarda 37 kişinin öldüğünü açıkladı.

Awasthi, yağışların şiddetini artırarak 2 gün daha devam edeceği uyarısı yaptı.

Bölgede 3 gündür aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Shamli bölgesinde yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.

Agra bölgesinde ise sel nedeniyle mahsur kalan 500'den fazla kişi kurtarıldı. Çok sayıda tren seferinin aksadığı eyalette, bazı köylerin kent merkezleriyle bağlantısı kesildi.

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Hindistan sel şiddetli yağış Uttar Pradeş

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