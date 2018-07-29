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Hindistan'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 64'e çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

"Hindustan Times"ın haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlarda 64 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Bölgede 385 evin hasar gördüğü yağışlarda 28 hayvan telef oldu.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, zarar gören ev ve binalarla ilgili inceleme başlatılması talimatını verdi.

Hükümet ayrıca, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine, yaralananlara ve evleri hasar görenlere mali yardımda bulunulacağını açıkladı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500'den fazla kişinin öldüğü, 200'e yakın kişinin yaralandığı bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
şiddetli yağışlar Uttar Pradeş

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