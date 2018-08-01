Hindistan'daki şiddetli yağış

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, geçen haftadan bu yana eyaletin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren aşırı yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 106 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Çok sayıda binanın duvarının çökmesine, elektrik direklerinin devrilmesine ve yolların sular altında kalmasına neden olan şiddetli yağışlarda 600'den fazla evin hasar gördüğü, 100'e yakın hayvanın telef olduğu bildirildi.
Aşırı yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 100'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.
Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yağmurdan ciddi şekilde etkilenen kişilere maddi ve tıbbi yardım sağlanması konusunda yetkililere talimat verdi.
Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle temmuz ayında ülke genelinde 600'e yakın kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
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