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Hindistan'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaletinde temmuz başından bu yana aşırı yağışlara bağlı kazalarda ölenlerin sayısı 148'e çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, temmuz başından bu yana Uttar Pradeş'in çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren aşırı yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 148 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 122 kişinin yaralandığını belirtti.

Çok sayıda binanın duvarının çökmesine, elektrik direklerinin devrilmesine ve yolların sular altında kalmasına neden olan şiddetli yağışlarda 600'den fazla ev hasar gördü.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yağmurdan ciddi şekilde etkilenen kişilere maddi ve tıbbi yardım sağlanması konusunda yetkililere talimat vermişti.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle temmuz ayında ülke genelinde 600'e yakın kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Uttar Pradeş yağış

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