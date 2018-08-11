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Hindistan'daki şiddetli yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde ölü sayısı 29'a yükseldi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların çöktüğü, evlerin sel sularında sürüklendiği Kerala eyaletinde en az 29 kişi öldü, yaklaşık 54 bin kişi evsiz kaldı.

Meteoroloji Dairesi, çarşamba gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle eyaletin çeşitli bölgelerinde birkaç gün süreyle acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada da Munnar bölgesindeki bir tatil beldesinde aşırı yağışlara bağlı heyelanlar nedeniyle mahsur kalan 24'ü yabancı 50'den fazla turistin kurtarıldığı belirtildi.

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