Hindistan'daki şiddetli yağışlar

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 37'ye yükseldi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların çöktüğü, evlerin sel sularında sürüklendiği Kerala eyaletinde ölenlerin sayısı 37'ye yükselirken, 60 bine yakın kişi tahliye edildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh, eyaletin afetten en çok etkilenen iki bölgesi Idukki and Ernakulam'da havadan incelemelerde bulunarak, Kerala'daki durumun "çok ciddi" olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, beklenmedik bir doğal afetle karşı karşıya olduklarını ve eyaletin yeniden inşası için dört bir yandan yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Meteoroloji Dairesi, dün, çarşamba gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle eyaletin çeşitli bölgelerinde birkaç gün süreyle acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada da Munnar bölgesindeki bir tatil beldesinde mahsur kalan 24'ü yabancı 50'den fazla turistin kurtarıldığı belirtilmişti.

