HABER

Hindistan'daki şiddetli yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Himachal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu felakette 5 kişi öldü

Hindistan'ın Himachal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felakette 5 kişi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülke genelinde etkisini gösteren muson yağmurları farklı eyaletlerde can kaybına neden olmaya devam ediyor.

Yetkililer, Himachal Pradeş'teki şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar sonucu toprak altında kalan 4 kişinin ve Kaushalya nehrinin taşması sonucu sel sularına kapılan 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kapanan yollar nedeniyle yüzlerce kişinin bölgede mahsur kaldığını belirten yetkililer, eğitime ara verilen eyalette, toprak altında kalan diğer 4 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hindistan İçişleri Bakanlığının Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezinden bugün yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 187, Uttar Pradeş'te 171, Batı Bengal'de 170, Maharaştra'da 139, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Himachal Pradeş eyaletinde, geçen yıl ağustos ayında meydana gelen toprak kaymasında 46 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdıKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdı
Kadıköy'de akıl almaz kaza: Fırlayan demir bir araca saplandıKadıköy'de akıl almaz kaza: Fırlayan demir bir araca saplandı
Döviz bozdurana minibüs ücretsizDöviz bozdurana minibüs ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Himaçhal Pradeş şiddetli yağışlar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da trafikte akılalmaz olay! Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayakları ile kontrol etti

Konya'da trafikte akılalmaz olay! Otomobilin tavanına oturup, direksiyonu ayakları ile kontrol etti

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Kadıköy’de korku dolu anlar! Ok gibi saplandı

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.