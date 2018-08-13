Hindistan'daki şiddetli yağışlar

Hindistan'ın Himachal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felakette 5 kişi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülke genelinde etkisini gösteren muson yağmurları farklı eyaletlerde can kaybına neden olmaya devam ediyor.

Yetkililer, Himachal Pradeş'teki şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar sonucu toprak altında kalan 4 kişinin ve Kaushalya nehrinin taşması sonucu sel sularına kapılan 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kapanan yollar nedeniyle yüzlerce kişinin bölgede mahsur kaldığını belirten yetkililer, eğitime ara verilen eyalette, toprak altında kalan diğer 4 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hindistan İçişleri Bakanlığının Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezinden bugün yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 187, Uttar Pradeş'te 171, Batı Bengal'de 170, Maharaştra'da 139, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Himachal Pradeş eyaletinde, geçen yıl ağustos ayında meydana gelen toprak kaymasında 46 kişi hayatını kaybetmişti.

