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Hindistan'dan Cammu Keşmir'deki operasyonları durdurma kararına son

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Hindistan'dan Cammu Keşmir'deki operasyonları durdurma kararına son

SRINAGAR (AA) - Hindistan, ramazan ayı başında aldığı Cammu Keşmir bölgesinde düzenlediği operasyonları durdurma kararının süresini uzatmayacak.

Hindistan İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hindistan hükümeti, ramazan ayı başında duyurulan, Cammu Keşmir'deki operasyonların askıya alınması kararının süresini uzatmayacak." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Rajnath Singh da "güvenlik güçlerinin, direnişçilerin eylemlerini önlemek için tüm gerekli tedbirleri alacağını" belirtti.

Yerel medyadaki verilere göre, operasyonların durdurulduğu süre boyunca en az 18 direnişçi, 7 sivil ve 6 asker öldü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan

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