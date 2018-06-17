Hindistan'dan Cammu Keşmir'deki operasyonları durdurma kararına son

SRINAGAR (AA) - Hindistan, ramazan ayı başında aldığı Cammu Keşmir bölgesinde düzenlediği operasyonları durdurma kararının süresini uzatmayacak.

Hindistan İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hindistan hükümeti, ramazan ayı başında duyurulan, Cammu Keşmir'deki operasyonların askıya alınması kararının süresini uzatmayacak." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Rajnath Singh da "güvenlik güçlerinin, direnişçilerin eylemlerini önlemek için tüm gerekli tedbirleri alacağını" belirtti.

Yerel medyadaki verilere göre, operasyonların durdurulduğu süre boyunca en az 18 direnişçi, 7 sivil ve 6 asker öldü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.