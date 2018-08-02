Hindistan'dan önleme füzesi denemesi

Hindistan'ın, balistik füzeleri vurabilecek süpersonik (ses hızını aşan) önleme füzesi denemesinin başarılı olduğu bildirildi.
Hindistan basınında yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri, önleme füzesi denemesinin Bengal Körfezi'nin Odisha açıklarındaki Abdul Kalam Adası'nda yapıldığını belirtti.
Yetkililer, balistik füzeleri vurabilecek 7,5 metre uzunluğundaki önleme füzesinin test atışının başarılı olduğunu ifade etti.
Hindistan, 2000'li yıllardan bu yana Pakistan ile rekabet halinde balistik füze savunma programını geliştiriyor.
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