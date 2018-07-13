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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Bihu dans resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:59 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "Bağımsızlığımızın ve diplomatik ilişkilerimizin 70. yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde her iki ülke arasındaki ilişkiler açısından bu süre boyunca katedilen yol takdire şayandır"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesinin bağımsızlığının ve Türkiye ile kurulan diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün kutlandığı bugünlerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin katettiği yolun takdire şayan olduğunu söyledi.

Büyükelçi Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 70. yıl dönümü dolayısıyla başkentteki Akün Sahnesinde Bihu dans resitali düzenlendi. Resitale, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Ramazan Çokçevik'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve sanatsever katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükelçi Bhattacharyya, Çokçevik ve eşleri bir Hint geleneği olan lamba yakma ritüelini yerine getirdi.

Gösteri öncesinde konuşan Bhattacharyya, Hindistan'ın bağımsızlığının 70'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde sergilenen dans gösterisinin, ülkesinin kuzeydoğu bölgesine özgü olduğunu anlattı.

Bhattacharyya, "Bağımsızlığımızın ve diplomatik ilişkilerimizin 70. yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde her iki ülke arasındaki ilişkiler açısından bu süre boyunca katedilen yol takdire şayandır." dedi.

Ülkesinin, Türk milletiyle ilişkilerini daha fazla güçlendirme ve derinleştirme çabası içinde olduğunu dile getiren Bhattacharyya, böylelikle 21. yüzyılın getirdiği fırsat ve güçlüklerin birlikte omuz omuza karşılanabileceğini ifade etti.

Çokçevik de kültürlerin toplulukları bir araya getiren ve birbirini daha iyi tanımasını sağlayan bir araç olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından yöresel kıyafetleriyle sahne alan dans grubu, sergiledikleri performansla sanatseverlerin beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara dans resitali Hindistan

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