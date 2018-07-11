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Hindistanlı iş adamının ödüllendirdiği çalışanlar İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Hint bir iş adamının İstanbul tatili ile ödüllendirdiği çalışanlar arasında yer alan 150 kişilik kafile, bir hafta boyunca kalacakları İstanbul'a ulaştı - Kafilede bulunan şirket çalışanı Kumar Nikhil: -"Buraya bizi yollayan şirketimizin sahibine teşekkür ediyoruz." - Azhar Bhat: -"İslam ülkelerini düşündüğümüz zaman Recep Tayyip Erdoğan büyük liderler arasında yer alıyor. Onu buradan selamlıyorum. "

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Hint bir iş adamının İstanbul tatili ile ödüllendirdiği 3 bin 500 çalışanı, bir hafta boyunca kalacakları İstanbul'a gelmeye başladı.

Hindistan’ın en büyük ikinci ilaç firması "Sun Pharma'nın çalışanlarından oluşan 150 kişilik kafile, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını alan kafiledekiler, terminalde fotoğraf ve video çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kafilede bulunan şirket çalışanı Kumar Nikhil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca İstanbul'daki birçok tarihi, kültürel ve sosyal mekanları gezeceklerini ve güzellikleri keşfetmek istediğini söyledi.

Daha önce İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu bildiğini dile getiren Nikhil, eşsiz bir kültüre sahip Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Nikhil, şirketleri tarafından her sene farklı bir ülkeyi görme şansının kendilerine verildiğini ifade ederek, "Bu firmada çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Buraya bizi yollayan şirketimizin sahibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Hindistan'ın Kaşmir bölgesinden gelen Azhar Bhat ise Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu, buradaki siyasi gelişmeleri de yakından takip ettiğini kaydeden Bhat, "İslam ülkelerini düşündüğümüz zaman Recep Tayyip Erdoğan büyük liderler arasında yer alıyor. Onu buradan selamlıyorum." diye konuştu.

Bhat, bir hafta boyunca, dünyadaki en güzel şehirler arasında bulunan İstanbul'u gezeceklerini, bu sürede Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin coğrafi, mimari ve kültürel zenginliklerini bildiğini dile getiren Bhat, "Yaşasın Türkiye, yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. Bütün Türk vatandaşlarını onu desteklemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan'a özgü başlığıyla dikkati çeken Ramanjeet Singh de Pencap'tan Türkiye'ye geldiği için çok memnun olduğunu belirtti.

Singh, İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu daha önceden çevresinden duyduğunu, büyük bir heyecanla bu tura katıldığını kaydetti.

Şirket sahiplerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür eden Singh, "İstanbul'da çok güzel günler geçireceğimi ümit ediyorum." diye konuştu.

Kafile, işlemlerin ardından kendilerini bekleyen otobüse binerek, havalimanından ayrıldı

Hindistanlı turist grubunun, 18 Temmuz'a kadar İstanbul’un en lüks 10 otelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda otelde kalacağı ve çeşitli etkinlere katılacağı öğrenildi.

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Atatürk Havalimanı çalışan Hintli iş adamı

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