Hindistanlı iş adamının ödüllendirdiği çalışanlar İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Hint bir iş adamının İstanbul tatili ile ödüllendirdiği 3 bin 500 çalışanı, bir hafta boyunca kalacakları İstanbul'a gelmeye başladı.

Hindistan’ın en büyük ikinci ilaç firması "Sun Pharma'nın çalışanlarından oluşan 150 kişilik kafile, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını alan kafiledekiler, terminalde fotoğraf ve video çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kafilede bulunan şirket çalışanı Kumar Nikhil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca İstanbul'daki birçok tarihi, kültürel ve sosyal mekanları gezeceklerini ve güzellikleri keşfetmek istediğini söyledi.

Daha önce İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu bildiğini dile getiren Nikhil, eşsiz bir kültüre sahip Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Nikhil, şirketleri tarafından her sene farklı bir ülkeyi görme şansının kendilerine verildiğini ifade ederek, "Bu firmada çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Buraya bizi yollayan şirketimizin sahibine teşekkür ediyoruz." dedi.