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Hindu kadınla evlenen Müslüman gence saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Hindu kadınla evlenen Müslüman gence saldırı

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, Ghaziabad kentinde, 25 yaşındaki Müslüman bir genç, Hindu bir kadınla evlenmek için gittiği mahkemede bir grubun tekme tokatlı saldırısına uğradı.

Sihani Gate bölgesi polis karakolundan Sanjay Panday, Sahil adındaki Müslüman gencin, Preeti Singh isimli kadınla nikah kaydını yaptırmak için gittiği mahkemede kalabalığın saldırısına uğradığını belirtti.

Sahil'i, kalabalığın elinden mahkemedeki güvenlik görevlilerinin kurtardığını aktaran Panday, olayla ilgili tutanak tutulduğunu ancak şimdiye kadar gözaltına alınan kimse olmadığını kaydetti.

Sahil, saldırıdan ufak yaralarla kurtulurken eşi yara almadı.

Ülkede Müslüman nüfusa yönelik inanç temelli saldırılar ve linç teşebbüsleri meydana geliyor. Yakın dönemde Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan müslümanlar saldırı

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