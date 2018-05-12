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Hint düğünü 4 gün 4 gece sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:59 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 farklı ülkeden 600 davetlinin katıldığı ve 4 gün 4 gece süren Hint düğünü yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 55 aşçının dünya mutfaklarından yemekler yaptığı, çok sayıda şarkıcı ve dans grubunun sahneye çıktığı, 10 farklı ülkeden 600 davetlinin katıldığı Hint düğünü, 4 gün 4 gece sürdü.

Hindistanlı damat Divya Aggarwal ile gelin Piyush Bansal, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Bodrum'u tercih etti.

Torba Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğün, 4'üncü günün ardından gelin alma seremonisi ile sona erdi.

Maliyeti yaklaşık 4 milyon doları bulduğu belirtilen düğün için Hindistan'dan 18 kamyon malzeme getirildi. Yurt dışından getirilen 55 aşçı, Hint mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından yemekler sundu. Aşçı ekibinin yanı sıra yüzlerce kişilik teknik ve dekorasyon ekibi de Hindistan'dan getirildi. Düğün süresince çok sayıda şarkıcı ve dans grubu sahneye çıktı.

Düğüne katılan 600 davetli, Hindistan'ın geleneksel düğün kıyafetlerini giydi.

İlk üç gün yapılan kına gecesi ve diğer seremonilerin ardından düğün, barat töreni ve otel bahçesinde düzenlenen eğlenceyle devam etti. Partiye gelen davetlileri mehter takımı karşıladı.

Gelin alma yolu için otelin sahil boyuna kırmızı halı ve ışıklı taklar yerleştirildi. Gelin almaya gidilen danslı yürüyüş iki saat sürdü. Yol boyu eğlenen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gelin ile damada aileleri ve davetliler huzurunda havuz başında oluşturulan özel alanda dini evlilik töreni gerçekleştirildi. Hint geleneklerinin çoğunun yapıldığı düğün törenini, davetliler ilgiyle izledi. Tören gece geç saatlere kadar çeşitli seremonilerle devam etti.

Konukların yarından itibaren otelden ayrılmaya başlayacağı belirtildi.

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