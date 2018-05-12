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Hint iş adamı kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Hint iş adamı kazada hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'e tatil için gelen Hint işadamı ATV aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi (61), geçen ay tatil için İzmir'e geldi.

Yaklaşık bir ay önce Urla ilçesinde dağlık arazide ATV aracıyla gezinti yaparken aracın devrilmesi sonucu yaralanan Joshi, kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Joshi'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Hindistan'dan gelen yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamı Kaza Tatil

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