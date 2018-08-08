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Hint keneviri operasyonunda 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, bahçeye ve saksılar içine ekilmiş 736 kök Hint kenevirleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hint keneviri operasyonunda 2 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, bahçeye ve saksılar içine ekilmiş 736 kök Hint kenevirleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiğini öğrendiği Yağcılar Mahallesi'ndeki bir eve bu sabah operasyon yaptı. Evin bahçesinde 736 kök Hint keneviri, ayrıca da 15 kök kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. A.C. ve E.D., gözaltına alındı. Zanlıların her ikisinin de adam öldürmekten sabıkalı olduğu belirlendi. A.C. ve E.D.'nin jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.

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Hint keneviri operasyonunda 2 gözaltıHint keneviri operasyonunda 2 gözaltı

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