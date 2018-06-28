FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, genç bir üniversite olan FSMVÜ'nin 2010 yılında kurulmasına rağmen, bu zamana kadar büyük işler başardığını söyledi.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve üniversitenin Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Modern Türkiye Cumhuriyeti'nde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı"na alanında uzman birçok akademisyen katıldı.

Duman, karşılıklı iki merkezde Türk ve Malay öğrencilerin doktora, yüksek lisans çalışmaları yapacağını belirterek, "Üniversitemizde kurulan merkezle, Malezya merkezli Malay dünyası üzerine yapacak bir merkez kurulmuş oldu. Uzak Doğu coğrafyası bizim gönül coğrafyası olarak yer alıyor. Malay coğrafyası, İslam dünyasının en çok Müslüman nüfusu barındıran bölgesi. Bu kadar büyük bir coğrafya ile kültürel altyapısı ve eğitim iş birliği yapmamı kaçınılmazdı." diye konuştu.

Türkiye’de okuyan Malezyalı öğrencilerle irtibata geçirilerek bu merkezden haberdar olmasını sağlandıklarını dile getiren Duman, merkezin ayrıca Malezya’dan Türkiye'ye gelen heyetlerin ziyaret merkezine dönüştüğünü kaydetti.

Duman, her yıl uluslararası öğrencilere yönelik etkinlik düzenlediklerini belirterek, Malezyalı öğrenci temsilcilerini üniversitede ağırladıklarını ifade etti.

Bölgeye yönelik yayın çalışmalarını da desteklediklerini vurgulayan Duman, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Açe özelinde yapmış olduğu çalışmalarla bilinen Dr. Mehmet Özay'ın kaleminden, on yılı aşkın bir süre boyunca yapılan çalışmaların bir ürünü olan, "Açe Darüsselam Sultanlığı" isimli eserinin FSMVÜ yayınları arasında yerini aldığını anlattı.