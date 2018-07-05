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Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 20:12 | Son Güncelleme

Hindistanlı dolar milyarderi iş adamı 3 bin 500 çalışanını ödül olarak İstanbul'a tatile getiriyor. İş adamı, çalışanlarının bir haftalık İstanbul tatili için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Konaklama için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı.

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı çalışanlarına sıra dışı bir tatil hediye etti. Adının şu an açıklanması istenilmeyen dolar milyarderi Hintli patron, çalışanlarını ödül olarak 7 günlük tatil için bu ay İstanbul'a getiriyor.

Hintli grubun tatilini için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da devrede. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Travel Shop Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender'in özel çabalarıyla, Hintli firmanın çalışanlarına 2018 yılında yaptıracağı ödül tatil için İstanbul'u tercih etmelerini sağlandı. Ayrıca tatil için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz da destek verdi.

1 MİLYON DOLAR HARÇLIK DAĞITACAK

3 bin 500 Hintli, bir haftalık tatil için bu ay içinde İstanbul'da olacak. Servetinin 12 milyar dolara yakın olduğu belirtilen Hintli milyarder çalışanlarının bir haftalık tatili için 10 milyon dolar bütçe ayırdı. Ayrıca çalışanlarına İstanbul'da harcamaları için 1 milyon dolar dağıtacak. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketin 350 üst düzey yönetici ise 20 farklı ülkeden İstanbul'a uçacak. Şirket çalışanları, İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret edecek. Konaklama için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı.

ÖZEL EĞLENCE PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Grup, ayrıca eşsiz güzelliği ile turistlerin ilgi odağı olan İstanbul Boğazı'nı da özel teknelerle gezecek. Hintli misafirler, düzenlenen özel eğlence gecelerinde Türk yemeklerinin de tadına bakacak. İstanbul'u bir hafta boyunca renklendirecek 3 bin 500 Hintlinin İstanbul turizmine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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