Hintli dolar milyarderi 3500 çalışanını İstanbul'a getiriyor

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA - HİNDİSTANLI dolar milyarderi iş adamı 3 bin 500 çalışanını ödül olarak İstanbul'a tatile getiriyor.

İş adamı, çalışanlarının bir haftalık İstanbul tatili için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Konaklama için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı.

7 GÜN İSTANBUL'DA KALACAKLAR

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı çalışanlarına sıra dışı bir tatil hediye etti. Adının şu an açıklanması istenilmeyen dolar milyarderi Hintli patron, çalışanlarını ödül olarak 7 günlük tatil için bu ay İstanbul'a getiriyor.

Hintli grubun tatilini için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da devrede. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Travel Shop Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender'in özel çabalarıyla, Hintli firmanın çalışanlarına 2018 yılında yaptıracağı ödül tatil için İstanbul'u tercih etmelerini sağlandı. Ayrıca tatil için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz da destek verdi.