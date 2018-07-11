Hintli milyarderin kim olduğu ortaya çıktı... 10 milyon dolarlık tatil için İstanbul'a geldiler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) HİNDİSTANLI dolar milyarderi iş adamının çalışanlarına verdiği ve 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı bir haftalık İstanbul tatili için şirket çalışanlarından ilk grup Türkiye'ye geldi. Hindistanlı iş adamı Dilip Shanghvi, Forbes dergisine göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115'inci zengini. Dolar milyarderi Dilip Shanghvi, çalışanlarına ödül olarak 7 günlük İstanbul tatili verdi. Shanghvi'nin çalışanlarından ilk grup personel THY'ye ait uçakla Yeni Delhi'den İstanbul'a geldi. Hintli milyarder çalışanlarının bir haftalık tatili için 10 milyon dolar bütçe ayırdı. Ayrıca çalışanlarına İstanbul'da harcamaları için 1 milyon dolar dağıtacak. Şirket çalışanları, İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret edecek. Konaklama için de İstanbul'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı. Grup, ayrıca eşsiz güzelliği ile turistlerin ilgi odağı olan İstanbul Boğazı'nı da özel teknelerle gezecek. Ayrıca Hintli misafirler için özel eğlence programları da düzenlenecek. İSTANBUL TATİLİ İÇİN HEYECANLIYIZ Her sene farklı bir ülke gördüklerini bu sene İstanbul tatiline gönderen patronuna teşekkür eden şirket çalışanlarından bir kişi, kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Azhar Bhat ise, “Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Bir hafta boyunca İstanbul'a gezeceğimiz ve Türkiye'nin güzelliklerini keşfedeceğimiz için heyecanlanıyorum. Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyorum. İslam ülkelerini düşündüğümüz zaman Recep Tayyip Erdoğan büyük liderler arasında yer alıyor. Onu buradan selamlıyorum." dedi. Hindistan'a özgü başlığıyla İstanbul'a gelen Ramanjeet Singh Pencap ise İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu ve bu fırsatı kendilerine sunan şirket sahibine minnettar olduklarını sözlerine ekledi.



PARTNER Büyük aşkta dudak uçuklatan tesadüf