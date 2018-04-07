KUDÜS (AA) - Kudüs'te yaşayan ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen Hristiyanlar "Hz. İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü kutladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir Bölgesi'nde bulunan ve Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra defnedildiğine inanılan Kıyamet Kilisesi'nde gerçekleşen kutlamaya dünyanın dört bir tarafından Kudüs’e gelen on binlerce Hristiyan dualar ve yaktıkları mumlarla katıldı.

Hristiyan hacılar, sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Şehrin sokaklarında taşıdıkları haçlarla Kıyamet Kilisesi’ne yürürken, kutlamaların yapıldığı "Eski Şehir" içinde ve çevresinde İsrail polisi yoğun önlem aldı.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen Kutsal Cumartesi, "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesinde kutlanıyor.