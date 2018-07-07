Çalınan bot ve motorunun internetten elden çıkarılabileceğini düşünen Sakin, bir süre sonra 2. el ürünlerin satıldığı sitelere üye oldu. Bir alışveriş sitesinde fotoğraf ve seri numarasından çalınan bot ve motoruna rastlayan Sakin, zanlı ile alıcı gibi davranarak pazarlık etti.

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, zodyak bot ve motorunu çalan ve daha sonra bunları internetten satışa sunan zanlının, "alıcı" gibi davranarak yakalanmasını sağladı.

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- "Motorun bize nasipliği yokmuş"

Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalınan malzemelerin internetten satılma ihtimalini düşünerek bütün 2. el alışveriş sitelerine üye olduğunu söyledi.

Hırsızlık olayından yaklaşık bir ay sonra bot ve motorunu internet sitesinde gördüğünü belirten Sakin, şöyle konuştu:

"Üzerindeki iz ve seri numarasından her şey görünüyordu. Fotoğrafı yakınlaştırdığımda bana ait olduğunu iyice anladım. Sonra internete koyan kişiyi telefonla aradım. Ardından sıkı bir pazarlığa oturdum. Pazarlık yapmadılar, tabi benimle zarar ederlermiş. Sonrasında anlaştık. Ben de durumu polise bildirdim. Polislerle adrese baskın yaptık. Zodyak botum ve motorum orada çıktı. Susuz çalıştırıldığı için arızalan motoru tamirciye verdim ancak o gün akşam o iş yerine de hırsız girmiş. Motorun bize nasipliği yokmuş."

Sakin, insanlara "oldu, biten bitti" diye işin peşini bırakmamalarını tavsiye etti.

Oğlu Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davanın devam ettiğini anımsatan Sakin, "Ben bir botun peşine düştüm, hırsızı yakaladım ama asıl mesele Alperen Sakin'in servis içinde vefat ettiği söyleniyor, buna hala inanmıyoruz. Bulgular, çelişkili ifadeler o servisi göstermiyor. Ömrümün sonuna kadar savaşıp bu olayı gerekirse kendi başıma aydınlatacağım." dedi.

