HABER

Hırsızı "alıcı" gibi davranarak yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin'e ait zodyak bot ve motoru çalan kişi, malzemeleri internetten satışa çıkartınca yakayı ele verdi - Tutuksuz yargılanan sanık O.G, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı - Serkan Sakin: - "Polislerle adrese baskın yaptık. Zodyak botum ve motorum orada çıktı. Susuz çalıştırıldığı için arızalan motoru tamirciye verdim ancak o gün akşam o iş yerine de hırsız girmiş. Motorun bize nasipliği yokmuş"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, zodyak bot ve motorunu çalan ve daha sonra bunları internetten satışa sunan zanlının, "alıcı" gibi davranarak yakalanmasını sağladı.

Serkan Sakin, 27 Ocak 2017'de Dikili ilçesindeki yazlıklarında zodyak bot ve motorunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Yazlığa gelip inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Çalınan bot ve motorunun internetten elden çıkarılabileceğini düşünen Sakin, bir süre sonra 2. el ürünlerin satıldığı sitelere üye oldu. Bir alışveriş sitesinde fotoğraf ve seri numarasından çalınan bot ve motoruna rastlayan Sakin, zanlı ile alıcı gibi davranarak pazarlık etti.

Anlaşma sonrası durumu polise bildiren Serkan Sakin, satış işleminin gerçekleşeceği adreste zanlı O.B'yi suçüstü yakalattı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanan sanık hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından dava açıldı.

Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan O.B, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

- "Motorun bize nasipliği yokmuş"

Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalınan malzemelerin internetten satılma ihtimalini düşünerek bütün 2. el alışveriş sitelerine üye olduğunu söyledi.

Hırsızlık olayından yaklaşık bir ay sonra bot ve motorunu internet sitesinde gördüğünü belirten Sakin, şöyle konuştu:

"Üzerindeki iz ve seri numarasından her şey görünüyordu. Fotoğrafı yakınlaştırdığımda bana ait olduğunu iyice anladım. Sonra internete koyan kişiyi telefonla aradım. Ardından sıkı bir pazarlığa oturdum. Pazarlık yapmadılar, tabi benimle zarar ederlermiş. Sonrasında anlaştık. Ben de durumu polise bildirdim. Polislerle adrese baskın yaptık. Zodyak botum ve motorum orada çıktı. Susuz çalıştırıldığı için arızalan motoru tamirciye verdim ancak o gün akşam o iş yerine de hırsız girmiş. Motorun bize nasipliği yokmuş."

Sakin, insanlara "oldu, biten bitti" diye işin peşini bırakmamalarını tavsiye etti.

Oğlu Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davanın devam ettiğini anımsatan Sakin, "Ben bir botun peşine düştüm, hırsızı yakaladım ama asıl mesele Alperen Sakin'in servis içinde vefat ettiği söyleniyor, buna hala inanmıyoruz. Bulgular, çelişkili ifadeler o servisi göstermiyor. Ömrümün sonuna kadar savaşıp bu olayı gerekirse kendi başıma aydınlatacağım." dedi.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Arızalanan kule vinçte, tehlikeli çalışmaArızalanan kule vinçte, tehlikeli çalışma
13 kez kaçtı, 14'üncüde nakille sağlığına kavuştu13 kez kaçtı, 14'üncüde nakille sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alperen sakin bot Çiğli hırsız izmir Serkan Sakin

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Mahkemede rezalet! Tacizci kendini böyle savundu: Annem sandım

Mahkemede rezalet! Tacizci kendini böyle savundu: Annem sandım

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.