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Hırsızın böylesi! Otobüsü çalıp yolcu topladı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 14:28 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün anahtarını üzerinde unuttuğu özel halk otobüsünü çalan şahıs yakalanacağını anlayınca otobüsü bırakıp kaçtı. Halk otobüsü sahibi ise aracın peşine taksi ile düştü. Yaşanan olay otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otobüs sahibi Kazım Bozkurt İzmit- Körfez hattında çalışan 41 B 1512 plakalı otobüsünü Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan otobüs terminalinde temizledi. Aracın anahtarını üzerinde bırakan Bozkurt, ellerini yıkamaya gittiği esnada bir kişi araca binerek hızla terminalden çıktı. Otobüsünün çalındığını gören Bozkurt, taksiye binerek otobüsün peşine takıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17-18 yaşlarındaki şahıs, otobüsün el frenini indirmeden yaklaşık 2 kilometre yol aldı.

ÇALDIĞI OTOBÜS İLE YOLCU TOPLADI

Çaldığı otobüs ile yol kenarında bekleyen iki kişiyi otobüse alan hırsız, iki kişiyi gidecekleri yere kadar götürdü. Otobüsü çalan ve şehir merkezinde yolculuk yapan hırsız, bıraktığı iki yolcuya adres de sordu. Acemi hırsız, otobüsün önünde yer alan tabelayı da kapatmayı ihmal etmedi. Tüm bu anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TAKSİ İLE OTOBÜSÜ TAKİP ETTİ

Taksiyle otobüsün peşinden giden Bozkurt, Turan Güneş Caddesi taksiciye otobüsün önünü kesmesini söyledi. Otobüsün önünü kesen taksiyi gören zanlı aracı bırakıp olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otobüs sahibi Kazım Bozkurt, şahsın peşinden koşmasına rağmen yakalayamadı. Yaşanan hırsızlık olayı otobüsün içerisindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan araç sahibi Kazım Bozkurt, “Ben arabamı orada temizledim. Sıraya çıkacaktım. O arada elimi yıkadım lavaboda. Baktım ki arabayı biri çalıştırdı. Arkadaşlarım bize şaka yapıyor sandım.Daha sonra araba garaja girmedi. Peşinden koştum yetişemedim. Kooperatifi aradım kamera kayıtlarına bakın dedim. Onlarda araba seyir halinde gidiyor dediler. Bende hemen bir taksiye bindim ve otobüsün peşine düştüm. O esnada emniyeti aradım. Otobüsü gördükten sonra taksici önüne kırdı ama şahıs kaçarak uzaklaştı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit halk otobüsü Kocaeli

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