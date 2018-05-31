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Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Bolu ve 7 ilde, aralarında cinayetin de bulunduğu 100 farklı suçtan aranan Mesul K. (30) ve Kemal Ö. (25), Kırşehir'de yakalandı. Suça karışmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan Mesul K.'nin sevgilisi Ebru A. (26) ifadesinde kendisinin suçlarla alakasının olmadığını, tek suçunun sevmek olduğunu söylediği öğrenildi.

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

Bolu'da, geçen hafta Bahçelievler Mahallesi ve Borazanlar Mahallesi'ndeki 3 farklı eve çelik kapıların göbeklerini kırarak giren 2 hırsız, evlerden çok sayıda kıymetli saat, dizüstü bilgisayar ve 6 bin lira para çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından evlere giren hırsızların Mesul K. ve Kemal Ö. olduğu tespit edildi.

'TEK SUÇUM SEVMEK'

Mesul K. ve Kemal Ö.'nün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Elazığ, Antalya, Düzce'de hırsızlık, silahlı soygun, gasp ve silahlı yağma gibi 100 farklı suçtan dosyaları olduğu belirlendi. 2013 yılından beri cezaevi firarisi oldukları öğrenilen şüphelilerden Kemal Ö.'nün 2017 yılında da İstanbul'da cinayetten de arandığı öğrenildi.

Soruşturmayı genişleten Bolu Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin araçlarının Kırşehir'in Akpınar ilçesinde olduğunu tespit etti. Kırşehir'de düzenlenen operasyonla Mesul K. ve Kemal Ö. yakalanırken, yanlarında bulunan Mesul K.'nin sevgilisi Ebru A. da suça karışmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı.

APARTMANA GİRİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Araçta yapılan aramada, Kemal Ö. ve Mesul K.'nın üzerinden sahte kimlikler çıkarken, çelik kapıları kırmaya yarayan aparat, keski, tornavida ve çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden Ebru A., "Ben hiçbir suça karışmadım. Onların bu tür olaylara karıştığından haberim yoktu. Benim tek suçum Mesul'u sevmek." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kemal Ö. ve Mesul K.'nın hırsızlık yaptıkları dairenin bulunduğu bir apartmana girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kapıyı saniyeler içinde açması yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu hırsızlık Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği

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