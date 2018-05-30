Hırsızın su borusundan daireye tırmanması kamerada

Adana'da üç ev ve bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheliden birinin su borusundan ikinci kattaki daireye tırmanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki üç daire ve bir restorana farklı tarihlerde giren hırsızlar, 6 cep telefonu, iki televizyon, 750 lira, küpe, kolye ve alyans ile 112 şişe içki çaldı.

Olaylarla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlıkları iki kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekip, görüntüdeki şüphelilerden birinin hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan Mustafa Ö. (31), olduğunu tespit etti.

Şüpheli Mustafa Ö, ekipler tarafından yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının tutuklanan Mustafa Ö'nün yardımıyla ikinci kattaki bir eve su borusundan tırmanarak girme anını gösteren görüntülere de ulaştı.

Eşkali belirlenen zanlı aranıyor.

