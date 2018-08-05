Hırsızlar, araçla birlikte tıbbi aleti de çaldı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, Prof. Dr. Ömer Bender tarafından geliştirilen ve Türkiye'de sadece bir tane bulunduğu belirtilen tıbbi aletin içinde olduğu otomobil çalındı.
Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bender, Başakşehir'de 34 HR 6551 plakalı otomobille seyrederken, plakası öğrenilemeyen bir başka araçla çarpıştı. Karşıdaki araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen 2 kişiden biri, hasar olup olmadığına bakmak için dışarı çıkan Bender'in çalışır vaziyetteki lüks aracını çaldı.
Polise başvuran Bender, çalınan aracının içinde kendisinin geliştirdiği, göğsü almadan göğüs başı akıntısına çözüm olacak ameliyatta kullanılan ve Türkiye'de sadece bir tane bulunan tıbbi aletin de olduğunu belirtti.
Polis, aracın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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