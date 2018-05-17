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Hırsızlar dükkandaki çelik kasayı böyle patlattılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

Mersin'de bir balıkçı dükkanında bulunan çelik kasa içerisinden 300 bin lirayı alarak, kayıplara karışan 3 şahıs, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir balıkçıda meydana gelen hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.A., İ.A. ve H.P. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin Gaziantep'te ikamet ettiğini belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda R.A. ve İ.A. gözaltına alınarak, Mersin'e getirildi. Ekipler, olayın diğer şüphelisi olan H.P'nin ise cezaevinde olduğunu tespit etti. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen R.A. ve İ.A. da tutuklandı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan, şahısların keşif ve hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralarda şahısların iş yerine hırsızlık yapmadan bir hafta önce müşteri gibi gelip keşif yaptığı görüldü. Daha sonrasında, odadaki kameraların yönlerini çevirdikleri gözlemlendi. Olayın yaşandığı gün çelik kasanın bulunduğu odaya giren hırsızlar, matkap yardımıyla kasayı açıyor ve içerisindeki 300 bin lirayı alıyor. Bir şüpheli de o esnada odadaki güvenlik kamerasının yönünü değiştiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Mersin Akdeniz Çelik Kasa

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