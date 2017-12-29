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Hırsızlar kapı merceğindeki kameraya yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 18:02 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mersin'de, hırsızlık girişiminde bulunan 4 kadın, kapı merceğine yerleştirilen kamera ile görüntülendi. Şüpheli kadınlardan 1'i yakalanırken, 3'ü aranıyor.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacı ile apartmana giren 4 kadın, A.A.E.'ye ait eve girmek istedi.

2 kadın apartman içerisinde çevreyi gözetlerken, 2 kadın da bir süre uğraştıktan sonra evin kapısını açtı. Evin içerisinde para edebilecek değerli eşyalar arayan 2 kadın, bu sırada kapı merceğinde bulunan kamera tarafından görüntülendi. Evde eşya bulamayan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, evine hırsız girdiğini fark eden A.A.E. ise durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine evde inceleme yaparak çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı merceğine yerleştirilen kameraya incelemek üzere el koydu. Yapılan tespit çalışmalarının ardından şüphelilerden D.G. yakalanırken, diğer zanlıların M.G., K.G. ve D.G. her yerde aranıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Mersin Mezitli

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Hırsızlığın suç olmadığı bir ülkede bunlar normal benimde iş yerimi soydular 15000 tl zararım var kameralar tespit etti kimliklerini 3 kişi yüzleri açık 2 sini yakalamışlar mahkemeye bile gelmediler görüntüler net ve açık olduğu halde hakim delil yetersizliği deyip beraat vermiş Hay bu ülkenin adeletini... Ama haklılar hırsız hırsızı korur balık baştan kokar en tepeye bakmalı.
Ne olacak yakalasanız 2 saate serbestler. Bu tür hırsızları polise, ellerini kırdıktan sonra teslim edin Allah aşkına.
içerde söyle kafayı ceken 3 dört amca olsaydıya ne güzel olurdu
çaldım yedim de...cezası yok....ev sahibi bide suçlu çıkar....içeri bile girer ev sahibi....kanun böyle
kapı merceğindeki kamerayı haber yaptınız. bundan sonra nasıl olacak?
@scholar_teach10 dindar nesil yapmaz büüle şeyler! Yalandır yalan!..
benim başörtülü bacılarıma bak sen :)
Sn Cumhurbaşkanına sorsanız başları kapalı onlar hırsızlıga gelmemiştir der ,sonra görüntüyü izletseniz bunlar baş örtüsünü karalamk için provakasyon yapıyorlar der,kadınlar sucunu itraf edince de yanılmışız der....
insanların günah işleme özürlügü var demisti bir siyasi :)
o evde ben olacaktım hepsini teker teker... öyle göndermezsem adam demesinler
yakalatmak değil ki marifet. sonu ne olacak? milletin malını gasp edenleri ne yapıyor kanunlar?!!
bu hırsızlığı kimden öğrenmiş bunlar beaaa
yeterli cezalear verilmiyor ki. polis yakalıyor devlet salıveriyor. içimizde geziyorlar. katilleri gaspçıları bile bırakıyorlar nerde kaldı hırsız? arka kapıdan dışarı salacaklar. cezaevlerinde zorunlu işlerde çalıştırılmalı ve zararlarını kendileri tazmin etmeliler. adalet sistemi yok ülkede çökmüş çürümüş
şimdi mütaala edelim.. çalan emek çalıyor... ... mağdur.. .. şiyaketci olmuyor. VEYA UNUTUYOR... ...ZANLI .... serbest.. VARMI BÖYLE BİR ŞEY.. .. HAK VAR ADALET VAR.. UYGULAYAN.. KİTABA BAKIYOR... ŞİKAYET YOK.. ŞUÇDA YOK.. SONRA.. BİR BAŞKLARININ CANINI YAKIYOR.. YOK.. İŞTE BÖYLE BİR ŞEY... İŞTE O ZAMAN KANUN DIŞI İŞLER OLUYOR... SUÇLU KİM....??????
muhalefet partileri uyuyor mu kardeşim bi çözüm bulsunlar
en cahil insan bile bilir hırsızların dikkat çekmemek için kılık değiştirdiğini. tutuklanma görüntülerinde bile başörtüsü yok bunların. fakat bazılarımızın içindeki dine ve dindarlara olan kin, nefret o kadar büyük ki böyle adi bir olayı bile dindarlara çamur atmak için kulanıyor.
baş örtülüler hırsız ve sapık derken şaka yapmıyordum cok da cidddiydim...
Haber değeri yok.Hırsızlığın serbest olduğu bir ülkede normal şeyler
suçu kameralarla ispatlanmış olanların ellerini kesmiş olsalar hırsızlık olayları zamanla biterdi ama maalesef siyasi olmadıktan sonra bu tür eylemler suç sayılmıyor. adamın biri arabanın camını patlatıp içindeki çantayı çaldı olay kamera kayıtları ve şahitlerle mahkemeye sunuldu ama sayın hakimlerimiz delil yetersizliğinden adamı serbest bıraktı.
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