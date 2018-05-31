Hırsızlar kasapta para bulamayınca etleri çaldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kasaba giren hırsızlar kasada para bulamayınca dolaptaki etleri çaldı.
Reşatbey Mahallesi'ndeki iş yerine gelen İlker Uzundağ, dükkanın kapısının açıldığını görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, hırsızların kapıyı zorlayarak içeriye girdiğini ve kasada para bulamayınca dolaptaki 50 kilogram eti çaldıklarını belirledi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
İşletme sahibi İlker Uzundağ, AA muhabirine, kasada para bırakmadığını belirterek, "Hırsızlar kasada para bulamayınca dolapta bulunan 50 kilogram eti çalmışlar. Umarım hırsızlar en kısa sürede yakalanır." dedi.
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