Hırsızlar kaza yapınca yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 3 ilçesinde okul, iş yeri ve araç hırsızlığı olayına karıştıkları gerekçesiyle kaydı bulunan 2 şüpheli, polisten kaçmak isterken kaza yapınca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde 26 - 31 mayıs arasında meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalınan otomobillerden birinin polis ekipleri tarafından görülmesi üzerine, şüphelilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Çalıntı otomobil, kovalamaca esnasında D-100 karayolu Kartepe ilçesinde kaza yaptı.
Kazada otomobilde bulunan G.İ. (17) olay yerinden kaçarken, hafif yaralanan M.F. (19) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan G.İ de olaydan 2 saat sonra polis tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edilen M.F. ile G.İ Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
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