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Hırsızlar muhabbet kuşunu bile çalmışlar!

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Balıkesir'de 21 farklı evden yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve paranın yanı sıra kafesteki muhabbet kuşunu bile çalan iki hırsız, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlar muhabbet kuşunu bile çalmışlar!

Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Derince, İzmit, Darıca ve Kartepe ilçelerinde 17, Balıkesir’de de 4 olmak üzere 21 farklı adreste hırsızlık olayı meydana geldi. Girdikleri evlerden muhabbet kuşu, 20 adet güneş gözlüğü, telefon kılıfı 6 parfüm, 3 battaniye, 7 televizyon, 3 tane araca ait yedek anahtar, 150 bin TL ziynet ve elektronik eşya ve 40 bin TL değerinde nakit para çalarak kayıplar karışan S.Ö.(39) ve O.Ç. (32). Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar bugün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki sorgularının ardından iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Balıkesir

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