Hırsızlar muhabbet kuşunu bile çalmışlar!

Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Derince, İzmit, Darıca ve Kartepe ilçelerinde 17, Balıkesir’de de 4 olmak üzere 21 farklı adreste hırsızlık olayı meydana geldi. Girdikleri evlerden muhabbet kuşu, 20 adet güneş gözlüğü, telefon kılıfı 6 parfüm, 3 battaniye, 7 televizyon, 3 tane araca ait yedek anahtar, 150 bin TL ziynet ve elektronik eşya ve 40 bin TL değerinde nakit para çalarak kayıplar karışan S.Ö.(39) ve O.Ç. (32). Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar bugün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki sorgularının ardından iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada karar
Zeytindalı Harekatı rahatsız etti! Türkiye'ye karşı birleştiler!
Dansçıdan milyonluk bitcoin vurgunu
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
İnanılmaz olay... Saç ve sakız mağduru!
Almanya'da büyük koalisyonda anlaşma sağlandı
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
Erdoğan: Obama bize yalan söyledi, Trump da aynı istikamette
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum