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Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Kütahya'da bir elektronik eşya mağazasından yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Metin Armağan'ın Kıbrıs Caddesi'nde bulunan elektronik eşya mağazasına sabaha karşı vitrin camını kırarak giren 2 kişi, kasadaki bir miktar parayla yaklaşık 5 bin liralık elektronik eşyayı alıp kaçtı.

Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mağaza sahibi Armağan, kayıtlarda hırsızların yüzünün göründüğünü belirterek, "Kamera görüntülerinde, sabaha karşı iş yerimize gelen sırt çantalı 2 hırsızın, vitrin camını kırarak içeri girdiği görülüyor. Daha sonra kasadaki bir miktar parayla mağazadaki elektronik malzemeleri götürüyorlar. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 5 bin lira civarında zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası hırsızlık Kütahya

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