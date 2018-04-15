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Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

Muğla'da bir kişinin marketin kasasından para çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin marketin kasasından para çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskiçeşme Mahallesi'nde Mine Efe'ye ait marketin kasasından yaklaşık 4 bin lira para çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Market sahibinin yeğeni Hande Efe, kasadan hırsızlık yapıldığını anlayınca durumu polise bildirdiklerini söyledi.

Efe, "Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan bu kişi, bizim marketimizde hırsızlık yaptı. Bu mağduriyeti başka insanların yaşamasını istemiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde bir kişi markete girerek etrafı gözetliyor, daha sonra kasayı açıp paraları aldıktan sonra hızla uzaklaşıyor.

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