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Hırsızlık çetesine "Pranga" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 22:21 | Son Güncelleme

Başkentte inşaatlardan kablo, çeşitli inşaat makineleri, iş yerlerinden alkollü içecek ve dizüstü bilgisayar çalarak vatandaşları yaklaşık 250 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen çete, Hırsızlık Büro ekiplerince operasyonla yakalandı

Başkentte inşaatlardan kablo, çeşitli inşaat makineleri, iş yerlerinden alkollü içecek ve dizüstü bilgisayar gibi malzemeler çalarak vatandaşları yaklaşık 250 bin lira zarara uğrattıkları ileri sürülen çete, Hırsızlık Büro ekiplerince operasyonla çökertildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, inşaatlardan kablo, taşlama makinesi, hilti, matkap, kaynak makinesi, iş yerlerinden alkollü içecek, dizüstü bilgisayar, müzik aletleri çalınması olaylarına ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesinde hırsızlık olaylarını S.K’nin liderliğinde 14 kişilik bir grubun gerçekleştirdiğini belirledi.

Çete üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonla 11 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 demir kesme makası, 3 demir kesme kerpeteni, 30 kilo su tesisatı malzemesi, ucuna özel aparat yapılmış 1 şarjlı matkap, 2 cep telefonu, 1 tabanca, 1 şarjör, 20 mermi ve 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Zanlıların çaldıkları malzemeleri D.A.A’nın aracılığıyla değerinin altında sattıkları belirlendi.

Çete lideri S.K. ile bir çete üyesinin daha önce benzeri suçtan elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldığı ve bu sebepten dolayı operasyona “Pranga” isminin verildiği öğrenildi.

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Ankara polisinden "Pranga" operasyonu

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