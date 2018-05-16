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Hırsızlık şüphelileri İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

Kocaeli ve İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gebze'de bir oto galeriden 25 otomobil anahtarı, 2 dizüstü bilgisayar ve bir lüks otomobil çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından şüphelileri tespit eden ekipler, söz konusu kişilerin İstanbul'un Pendik ilçesinde de bir iş yerinden 5 bin lira değerinde sigara, 700 lira nakit ve bir dizüstü bilgisayar çaldıkları bilgisine ulaştı.

Zanlıların Maltepe'de kaldıkları rezidansa operasyon düzenleyen ekipler, İ.A (20), A.E (21), Ş.A.A. (19) ve Y.C.P'yi (19) gözaltına aldı.

Operasyonda, şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları çok sayıda malzeme ile 2 sahte plaka, bir havalı tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, benzer suçlardan şüphelilerden İ.A'nın 12, A.E. ve Y.C.P'nin 6, Ş.A.A'nın 29 kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca İ.A'nın hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

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