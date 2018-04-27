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Hırsızlık şüphelisini kadın çalışanlar etkisiz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Hırsızlık şüphelisini kadın çalışanlar etkisiz hale getirdi

Adana'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi, kadın çalışanlar etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki iş yerinden kol saati ve takı çaldığı iddia edilen H.O ile bayan çalışanlar Y.Y, Z.A. ve R.Ç. arasında kovalamaca yaşandı.

İş yeri çalışanları, kadın şüpheliyi D-400 karayolunda yakaladı. Şüpheli ile mağaza çalışanları arasında yaşanan kavgayı ise Seyhan Belediyesinde görev yapan özel güvenlik görevlileri ayırdı.

H.O'nun kovalamaca sırasında attığı iddia edilen kol saati ve takıları iş yeri çalışanlarınca toplandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine taraftar serbest bırakıldı.

Hırsızlık zanlısı kadın ile mağaza çalışanları arasında yaşananlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana darp hırsızlık kadın

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