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Hırsızlık yapıp dolmuşla kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

Adana'da marketten bir koli sigara çalan şüphelinin aldıklarıyla minibüse binip olay yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı - İki iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı yakalandı

Adana'da üç iş yerinden hırsızlık yapan ve çaldığı eşyalarla minibüse binmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kafe, bar ve marketten farklı tarihlerde para ve çok sayıda sigara çalındı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayları aynı kişinin gerçekleştirdiğini ve zanlının hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan İbrahim K. (26) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis, evinin adresini belirlediği şüpheliyi yakaladı. Şüpheliye Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsi cezası verildi.

- Zanlı çaldıklarıyla minibüse binip uzaklaştı

İş yerlerinin güvenlik kameralarına, şüphelinin kapı ve kepenkleri zorlayarak içeriye girip değerli eşyaları araması yansıdı.

Zanlının girdiği marketten bir koli sigara alıp ayrılması, daha sonra üzerini bezle kapattığı koliyle yakındaki bir dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaşması da kameralarca kaydedildi.

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