Hırsızlık zanlıları güvenlik kameraları sayesinde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 17 araçtan akü ve mazot çaldıkları tespit edilen 3 zanlı, güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde park halindeki 17 araçtan 29 akü ve 500 litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı mahallelerde apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerden M.B, H.C. ve E.Ö'nün eşkalini tespit etti.

Gözaltına alınan 3 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hırsızlık zanlılarının, bir kamyonun aküsünü çalma anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

