HABER

Hırsızlık zanlıları güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:26 | Son Güncelleme

Gebze'de bir iş yerinden 20 bin lira değerinde antika eşya ile kırıcı ve delici aletler çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki iş yerinde bulunan 20 bin lira değerindeki antika eşya ile kırıcı ve delici aletlerin çalındığını gören Erol Baytar, durumu polise bildirdi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş yerine girenlerin Ayhan D. ve Fatih Ö. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri İstanbul'daki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattıKuryenin dövdüğü genç o anları anlattı
Kriz büyüyor! Yayın hayatına son verdilerKriz büyüyor! Yayın hayatına son verdiler
Tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı! Tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık iddiası

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.