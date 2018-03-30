Hırsızlık zanlıları güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki iş yerinde bulunan 20 bin lira değerindeki antika eşya ile kırıcı ve delici aletlerin çalındığını gören Erol Baytar, durumu polise bildirdi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş yerine girenlerin Ayhan D. ve Fatih Ö. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri İstanbul'daki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.