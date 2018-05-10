HABER

Hırsızlık zanlıları jant kapağından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Kayseri'de marketlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıyı, kullandıkları araçların jant kapağı ele verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birçok marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı, kullandıkları araçların jant kapağından yola çıkılarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki 3 marketten farklı günlerde 15 bin liralık alkol ve sigara ile para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, marketlerdeki kamera kayıt cihazlarının da çalınmasından dolayı olay yerini gören farklı noktalardaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Zanlıların hırsızlıkta kullandığı 2 farklı aracın jant kapağından yola çıkan ekipler, bu sayede kimliklerini belirlediği Hüseyin B. ve Mustafa Ö'yü gözaltına aldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AK Parti'yi işgal davasında karar çıktıAK Parti'yi işgal davasında karar çıktı
100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
Çok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var kiÇok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık Kayseri tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

10 Mayıs Süper Loto sonuçları - Milli Piyango 551. hafta Süper Loto sonucu

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.