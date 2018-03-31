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Hırsızlık zanlısı kadınlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Adana ve birçok ilde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadından biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Zanlıların, 28 ilde yaptıkları hırsızlıktan 80 kaydının olduğu tespit edildi

Adana ve birçok ilde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadından biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde bir apartmana giren 3 kadının hırsızlık yapacağından şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gülcan Ç, Pınar O. ve Muazez T’yi bir eve girmeye çalıştıkları sırada gözaltına aldı.

Polis, Gülcan Ç’nin 10 ilde 35 hırsızlık, Pınar O’nun 11 ilde 25 hırsızlık, Muazzez T'nin ise 7 ilde 20 hırsızlık kaydının olduğu tespit edildi. Gülcan Ç’nin, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı da belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan kadınlardan Gülcan Ç. tutuklandı, Pınar O. ve Muazzez T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızların apartmana girmesi ve polisler tarafından çıkarılmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

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adana hırsız kadın

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