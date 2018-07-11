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Hırsızlık zanlısı, polis müdürünün takibi sonucu yakanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Erzincan'da bir evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlılardan biri, aracıyla kendisini takip eden polis müdüründen kaçamadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir evden çaldıkları 8 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla kaçmak isteyen zanlılar, kovalamaca sonucu Asayiş Şubesi Müdürü ve polis ekiplerince yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi Rafet Akpınar Caddesi üzerinde bulunan bir eve giren üç kadın hırsız, ziynet eşyalarını alarak çıkmak istedikleri sırada kapıda ev sahibiyle karşılaştı.

Ev sahibiyle kısa süreli arbede yaşayan hırsızlar, ardından ayrılarak izlerini kaybettirmek için farklı yönlere doğru kaçmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürü Alper Yüksel, bizzat yürüttüğü operasyonda kaçmak isteyen şüpheli kadınlardan birini aracıyla takip ederek kısa sürede gözaltına aldı. Diğer hırsızlar da ekiplerin başarılı çalışması sonucu kent merkezinde yakalandı.

Kent dışından geldikleri belirlenen şüpheliler Sakine ve İpek Y. ile Sevim B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelilerin çorap içerisinde, Atatürk Parkı'ndaki bir ağacın dibine attıkları ziynet eşyası da inceleme sonrası mağdura teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzincan Adliyesine çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yetkililer, herhangi bir nedenle evlerinden ayrılan vatandaşların, hırsızlık olaylarıyla karşılaşmamaları için kapıları kilitlemeleri uyarısında bulundu.

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