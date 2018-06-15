Hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir akaryakıt istasyonunda aracına bakım yapan sürücünün dalgınlığından faydalanarak hırsızlık yapan şüpheli, polisten kaçamadı.
Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler, 7 Haziran'da Karayolları Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken, aracına bakım yapan bir sürücünün cüzdanını alıp kaçan şüpheliyi fark etti. Yaşanan kovalamaca sonucu polisler şüpheli Seyit A.'yı (20) yakaladı.
Olayın yansıdığı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün aracın lastiklerini kontrol ettiğini gören şüphelinin aracın ön camından elini sokarak cüzdanı alıp uzaklaşması, ardından sivil polislerin sürücüyü uyarması ve yaşanan kovalamaca yer alıyor.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
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