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Hırsızlık zanlısı "tam polisi ararken" yakalanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

Adana'da, hırsızlık için girdiği evden çıkarken polise yakalanan ancak ev sahibinin yakını olduğunu iddia eden zanlı, "Eve hırsız girmiş. Ben de şimdi tam polisi arıyordum" diyerek kurtulmaya çalıştı - Ev sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adana'da, hırsızlık için girdiği evden çıkarken polise yakalanan ancak ev sahibinin yakını olduğunu öne sürerek kurtulmaya çalışan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde bir apartmandaki dairenin kapısının zorlandığı ihbarı üzerine adrese gitti.

İddiaya göre, olay yerine ulaşan ekiplerin, daireden çıkarken kimliğini sorduğu zanlı Yılmaz K. (45), ev sahibinin yakını olduğunu söyledi.

Ekipler, dairenin kapı kilitlerinin neden kırıldığını sorması üzerine Yılmaz K, "Akrabamın yanına geldim. Eve hırsız girmiş. Ben de şimdi tam polisi arıyordum." yanıtını verdi.

Yılmaz K'nin durumundan şüphelenen polis, gözaltına aldığı zanlının yanındaki çantada, tornavida, levye ve pense ile çalıntı olduğu tahmin edilen altın, para ve parfüm şişeleri ele geçirdi.

Ev sahibinin akrabası olmadığı belirlenen ve emniyete götürülen Yılmaz K, buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının apartmana girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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