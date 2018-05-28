Hırvatistan, Zevvari'nin katil zanlısını Tunus'a iade etmeyecek

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Yüksek Mahkemesi, Tunus'ta Hamas mensubu Filistinli drone uzmanı ve uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastine karışmakla suçlanan ve Tunus'un talebi üzerine 13 Mart 2018'de Hırvatistan'da tutuklanan Bosna Hersek vatandaşı Alen Camdzic'i iade etmeme kararı aldı.

Hırvatistan'ın idam cezasının uygulandığı ülkelere suçluları iade etme zorunluluğunun bulunmamasını gerekçe gösteren Yüksek Mahkeme, idam tehdidi altındaki Camdzic'in Tunus'a iade edilmemesine karar verdi.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, Camdzic'in avukatının, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Velika Gorica Kanton Mahkemesinin daha önce iade şartlarının yerine getirileceği yönünde aldığı karara karşı çıktığı ve Yüksek Mahkemenin söz konusu kararla kanton mahkemesinin kararını geçersiz kıldığı belirtildi.

- Olay

Tunus'ta öldürülen Hamas mensubu Filistinli drone uzmanı ve uçak mühendisi Zevvari suikastine karışmakla suçlanan Bosna Hersek vatandaşı Camdzic, 13 Mart'ta Saraybosna'dan Viyana'ya aktarma yaptığı sırada Zagreb Franjo Tudjman Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.