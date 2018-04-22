Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

JASENOVAC (AA) - Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen 80 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman kurban, savaşın sona ermesinin 73. yılında törenle anıldı.
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat rejime karşı çıkarak Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı Jasenovac'da öldürülen 80 binden fazla kişinin anıldığı merkezi törene, Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve çok sayıda devlet temsilcisi katıldı.
Başbakan Plenkovic, burada yaptığı açıklamada, Hırvatistan hükümetinin totaliter rejimlere karşı olduğunu ve her zaman barış kültürü içerisinde çalıştığını anımsatarak, üç yıldır Jasenovac'daki merkezi törenlere katılmayan Sırp ve Yahudi temsilcilere birleşme çağrısında bulundu.
Yahudi temsilcilerin bir hafta önce, Sırp temsilcilerin ise dün tören düzenlediği Jasenovac'da tek bir anma etkinliği yapılması gerektiğinin altını çizen Plenkovic, üç ayrı törenin Hırvatistan toplumu için iyi olmadığını vurguladı.
Meclis Başkanı Jandrokovic de gelecek yıl tek bir tören gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in ise cuma günü Jasenovac'a gelerek hayatını kaybeden kurbanların anısına yapılan anıta çiçek bıraktığı öğrenildi.
Jasenovac'daki Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı, 1941'te Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı. Kapta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 80 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.
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