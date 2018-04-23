OGULIN (AA) - Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Ogulin şehrinde çocuklara Türkçe masal okudu.

Büyükelçi Hızlan, Hırvatistan'ın orta kesimindeki Ogulin şehrinde, ülkenin en tanınmış çocuk kitabı yazarlarından İvana Brlic Mazuranic'in adını taşıyan müze ve masal evinde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Çocuklara tercüman vasıtasıyla Nasrettin Hoca masalları okuyan Hızlan, müzeye de 15 adet Türkçe masal kitabı hediye etti.

Büyükelçi Hızlan, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ı Hırvatistan'daki çocuklarla kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ogulin Belediye Başkanı Dalibor Domitrovic de Türkçe masal kitaplarının müzenin kütüphanesini zenginleştireceğini söyledi.

Hızlan, daha sonra Ogulin şehrinde incelemelerde bulunarak, belediyenin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.