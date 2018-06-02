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Hırvatistan'da rengarenk festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:20 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da rengarenk festival

ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Cest is d'best" sokak festivali büyük ilgi görüyor.

Başkentteki sekiz farklı konumda 4 gündür devam eden festivalde, 20 farklı ülkeden gelen yaklaşık 700 performans sanatçısı çeşitli etkinliklerle Zagreb sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalde, dans gösterileri, konserler, sokak tiyatrosu ve sirk gösterileri yapılırken, Türkiye, Hindistan, Çin ve Endonezya mutfakları da festival alanlarında katılımcıların beğenisine sunuldu.

Festival Müdürü Zlatan Jaganjac yaptığı açıklamada, söz konusu festivalin Avrupa'nın bu bölgesinde ve belki de dünyadaki en iyisi olduğunu savunarak, her kesimden insan için enerji, kültür ve eğlenceyi bir araya getirdiklerini ifade etti.

Festival kapsamında bu yıl, bebek veya garson yarışları gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini dile getiren Jaganjac, çeşitli sanat atölyeleri, yüz boyama gibi çalışmaların da festivalde yer aldığını sözlerine ekledi.

Akrobasi ve sihirbazlık gösterilerinin de sergilendiği festival, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cest is d'best Hırvatistan sokak festivali Zagreb Zlatan Jaganjac

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